Covid-19 yoğun bakımında çalışan profesör: ‘İkinci dalga’ bir-iki haftaya belli olur

Diyarbakır’da Covid-19 hastalarına bakılan yoğun bakımın koordinatörü olan Prof. Dr. Recep Tekin, ikinci dalganın olup olmayacağının bir-iki hafta içinde görüleceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, 1 Haziran’dan itibaren geçilen ‘normalleşme’ süreci ve ‘ikinci dalga’ ihtimalini değerlendirdi.

Reklam

Profesör, ülke olarak nisan ve mayıs itibariyle güzel bir gidişat yakalandığını, vaka sayılarının giderek düştüğünü ancak normalleşmenin konuşulmasıyla vaka sayılarında bir artış olduğunu ifade etti.

“Halkımız, bu süreci eski normalleşme süreci gibi algılıyor. Maske kullanmayacağız, yakın mesafede temas sağlayacağız, toplu yemeklere gideceğiz gibi algılandı” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Recep Tekin, normalleşmenin de maske, sosyal mesafe ve temizlik gibi standartları olduğunu aktardı.

Profesör, şöyle devam etti: “Bunlara dikkat etmediğimiz sürece vaka sayıları artacak ve eskiden daha kötü olacaktır. Bundan dolayı halkımızdan isteğimiz, herkes maskesini taksın, sosyal mesafeyi korusun ve el hijyenine çok dikkat etsin. Bunlara dikkat edersek, elde ettiğimiz başarıyı koruruz. Yoksa eski günlerden daha kötüsünü yaşarız. Havaların ısınmasıyla insanlar rehavete kapıldı. Yeni normalleşmenin eski normalleşme olmadığını bilip yeni kriterleri öğrenip buna göre hareket etmemiz gerekiyor.”

Reklam

Kritik iki hafta

Prof. Dr. Tekin, gelecek iki haftayı işaret ederek şu yorumu yaptı: “İkinci dalganın oluşup oluşmayacağını bir-iki haftada görebileceğiz. Toplum olarak buna dikkat edersek, vaka sayımızdaki artış çok olmayacak. Ama biz maske, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat etmezsek vaka sayımız çok artabilir. Yeni normalleşme sürecinde tedbiri elden bırakmamız gerekiyor.”

‘Yasaklara uyulmuyor’

Öte yandan DHA’nın haberinde, düğün, nişan ve mevlitler ile taziye çadırlarına getirilen yasaklara Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin, Şırnak, Batman ve Elazığ’da uyulmamasının, vaka sayısının artmasına neden olduğu belirtildi.

Buna göre, Diyarbakır’da bir mevlit yemeğine katılan Covid-19 hastası, 37 kişiye virüs bulaştırdı.