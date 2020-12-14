Covid-19 vakası görülmeyen köyün girişinde HES kodu kontrolü yapılıyor

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesindeki, Covid-19 vakası görülmeyen Camili köyünün girişinde, Hayat Eve Sığar (HES) kaydı kontrolü ve ateş ölçümü yapılıyor.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre 25 haneli, 60 kişinin yaşadığı köyde, Emirdağ’daki vaka artışını göz önüne alan muhtarlık köy dışından gelenlere yönelik yeni tedbirleri uygulamaya koydu.

Reklam

İki giriş noktasına kurulan bariyerlerle önlem alınan ve kontrol noktaları kurulan köye gidenler gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra içeri alınıyor.

Muhtar Kenan Kuru, ilçedeki vaka sayısının çok artığını, buna karşın köylerinde bugüne kadar hiç vaka görülmediğini ifade ederek bundan sonraki süreçte de hastalığın girmesini engellemeyi amaçladıklarını söyledi.

‘Ortak karar’

Kuru şunları söyledi: “Bu uygulama köy halkımızın ortak kararıdır. Köyümüz 25 hane ve yaklaşık 60 vatandaşımız burada yaşıyor. Bugüne kadar şükürler olsun ki; köyümüzde hiç Covid-19 vakası olmadı. Biz de hiçbir zaman olmaması için bu uygulamayı başlattık. Köyümüzün iki giriş noktası var ve buraları bariyerlerle kapattık. Bekçimiz gece gündüz köyümüze girmek isteyen herkesin HES kodlarını sorgulayarak ateşlerini ölçüyor. Bu kontrolleri salgın sona erene kadar sürdürmeye kararlıyız.”