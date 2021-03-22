Covid-19 vaka sayısı 70 ilde arttı, 11 ilde azaldı

Sarah Everard’ın öldürülmesi Britanya’daki ilk kadın cinayeti değildi elbette… Peki Everard nasıl öldürüldü, cinayet neden birden toplumun, özelilikle kadınların gündeminin başına oturdu, olup bitenler Britanya hakkında bize neler söylüyor? 9 Soruda…