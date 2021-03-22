Covid-19 vaka sayısı 70 ilde arttı, 11 ilde azaldı

Sağlık Bakanlığınca illerin 13-19 Mart dönemine ait 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı açıklandı. 70 ilde vaka sayısı artarken 11 ilde azaldı.
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9 Soruda: Londra’yı ayağa kaldıran Sarah Everard cinayeti
Sarah Everard’ın öldürülmesi Britanya’daki ilk kadın cinayeti değildi elbette… Peki Everard nasıl öldürüldü, cinayet neden birden toplumun, özelilikle kadınların gündeminin başına oturdu, olup bitenler Britanya hakkında bize neler söylüyor? 9 Soruda…
11 CHP’li başkan: İstanbul Sözleşmesi’nin feshi insan haklarına ağır bir darbedir
CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı İstanbul Sözleşmesi’nin feshini, insan haklarına vurulmuş ağır bir darbe olarak değerlendirdi.
Demirtaş: Bu davanın asıl amacı, ‘cumhur ittifakı’na seçim kazandırmaktır
HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, partiye açılan kapatma davasının asıl amacının ”cumhur ittifakı’na seçim kazandırmak’ olduğunu söyledi.
Biden’dan Erdoğan’a telefon yok, ‘derin hayal kırıklığı’ dolu eleştirel mesaj var
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ikili meseleleri konuşmak üzere telefon beklediği ABD Başkanı Joe Biden’ın Türkiye’ye ilk mesajı eleştirel oldu. Biden, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’ni feshetmesini ‘derin hayal kırıklığı’na uğradığını belirtti.
Sancar: Hedef aldıkları HDP ama esas amaçları umudu tamamen yok etmek
Eş Genel Başkanımız Mithat Sancar, HDP’ye açılan kapatma davasına ilişkin “Hedef aldıkları HDP ama esas amaçları umudu tamamen yok etmektir” dedi.