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Yaramazlara biraz batar!

Covid-19 vaka sayısı 70 ilde arttı, 11 ilde azaldı

Sağlık Bakanlığınca illerin 13-19 Mart dönemine ait 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı açıklandı. 70 ilde vaka sayısı artarken 11 ilde azaldı.

İnfografik: Mahmut Resul Karaca – Anadolu Ajansı

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