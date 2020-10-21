Covid-19, tüm zamanların en ölümcül salgınlarında 13. sıraya yükseldi

Orta Avrupa Üniversitesi’nin yaptığı bir çalışmaya göre, Covid-19 pandemisi 1 milyon 124 bin ölüm ile, Hong Kong gribini geçerek, tüm zamanların en ölümcül salgınlarında 13. sıraya yükseldi.
En ölümcül salgınlar
Yaygın olarak bilinen geçmiş pandemiler, çiçek hastalığı veya Yersinia pestis bakterisi ile ilişkilendirilir. Yersinia pestis, Kara Veba olarak da bilinen Bubonik Veba’dan sorumlu olan bir bakteri. Kara Veba ölü sayısı yaklaşık 25 milyon civarındaydı ve ilk çıktığından itibaren 300 yıl boyunca birkaç kez canlandı.
Bunun yanında, çiçek hastalığının tarihteki diğer salgın hastalıkların hepsinden daha fazla insanı öldürdüğü biliniyor. En iyi tespit edilen çiçek hastalığı salgını Meksika’da 1519 ile 1520 yılları arasındaydı. Yerli nüfusun yaklaşık yüzde 80’ini öldürdüğü belirtiliyor. Toplam kayıp sayısının da 5 ile 8 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor. Bununla birlikte, 1877 ile 1977 arasında da, çiçek hastalığı 500 milyondan fazla insanı öldürdü.
Covid-19 ise, hava yoluyla bulaşım özelliği nedeniyle, en hızlı yayılan hastalıklar arasında. Modern pandemilerden bir başkası AIDS 1981’den yana 32 milyon insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Covid-19 ise, sadece, son bir yılda 1 milyon 124 bin insanın ölümüne sebep oldu ve olmaya devam ediyor.
Orta Avrupa Üniversitesi’nin çalışması salgınların öldürücülüğünü şöyle sıralıyor:
- Çiçek hastalığı: yaklaşık 500 milyon ölüm
- İspanyol gribi: 50 milyon
- Jüstinianus vebası: 30 ile 50 milyon arası
- HIV/AIDS: 32 milyon ve devam ediyor
- Kara Veba: 25 milyon
- Cocoliztli salgını: 5 milyon ile 15 milyon arası
- Meksika bölgesel çiçek hastalığı: 5 milyon ile 8 milyon arası
- Antoninus vebası: 5 milyon
- Kolera: 3 milyon ile 4 milyon arası
- Büyük Londra Vebası: 3 milyon
- Rusya Tifus bölgesel salgını: 2.5 milyon
- Japonya çiçek hastalığı bölgesel salgını: 2 milyon
- Covid-19: 1 milyon 124 bin ve artıyor
- Hong Kong gribi: 1 milyon
- Avrupa çiçek hastalığı bölgesel salgını: 500 bin
- Domuz Gribi: 150 bin ile 500 bin arası
- Sarı Humma: 100 bin ile 150 bin arası