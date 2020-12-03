Covid-19 testleri pozitif çıkmasına rağmen uçağa binen çift indikleri havalimanında tutuklandı

ABD’de, bir karı koca, Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını bilmelerine rağmen uçağa bindikleri gerekçesiyle tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

İsimleri açıklanmayan 46 yaşındaki çift, pazar günü, United Airlines ile San Francisco kentinden Hawaii eyaletinin Kauai Adası’na uçtu.

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Yanlarında dört yaşında çocuk olan Hawaiili çiftin testlerinin pozitif çıkması nedeniyle San Francisco Uluslararası Havalimanı’ndaki karantina merkezinde uçağa binmemeleri ve kendilerini izole etmeleri yönünde uyarıldıkları belirtildi.

Uyarıları dikkate almayan ikili uçağa bindi. Bunu, uçak kalktıktan sonra fark eden yetkililer Hawaii’dekilere haber verdi. Çift, uçak iner inmez tutuklandı.

İkisi için de 1000’er dolar (7 bin 888 lira) kefalet ücreti belirlenirken çocuk bir akrabalarına teslim edildi.