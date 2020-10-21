Covid-19 testi pozitif çıkan kişi dayısının HES koduyla yolculuk yaparken yakalandı

Kastamonu’da, Covid-19 testi pozitif çıkan ve karantinada olması gereken Gürkan A. (24), dayısı Bahtiyar P.’ye ait HES kodu ile seyahat ettiği yolcu otobüsünde yakalandı. 3 bin 150 lira para cezası kesilen ve adli işlem yapılan Gürkan A. yurda yerleştirildi.

Fotoğraf: DHA

Jandarma ekiplerinin Kastamonu-Taşköprü yolunun Şeker Fabrikası mevkiinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetimleri sırasında Trabzon’dan Kastamonu’ya giden yolcu otobüsü durduruldu.

Reklam

Tüm yolcular, HES kodu üzerinden kontrol edildi. Otobüsün 20 numaralı koltuğunda oturması gereken Bahtiyar P.’nin yerinde Gürkan A.’nın oturduğu fark edildi.

Gürkan A.’nın kimlik sorgusunda Covid-19 testinin pozitif olduğu ve karantinada bulunması gerektiği, dayısı Bahtiyar P.’ye ait HES kodunu kullanarak Kastamonu il merkezine gitmek üzere seyahat ettiği tespit edildi.

Otobüs şoförü ve otobüste bulunan 23 yolcu da evlerinde karantinaya alındı. Ayrıca otobüs firmasına da para cezası uygulandı.