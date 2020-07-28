Covid-19 testi için hastaneye götürülen mahkum, kocasının yardımıyla firar etti

Adana’da, Covid-19 testi için cezaevinden hastaneye götürülen 31 yaşındaki Songül B., kapıda bekleyen kocasının yardımıyla firar etti. Songül B. ve kocası aranıyor.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü bulunan Songül B., test için jandarma ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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Hükümlü kadın, işlemleri için hastane girişinde bekletildiği sırada ekiplerin dalgınlığından faydalanarak dışarıda kendisini bekleyen kocası Onur B.’nin (30) kullandığı minibüse binerek kaçtı.

Jandarma ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine çok sayıda polis ekibi firari hükümlü ve kocasını yakalamak için bölgede araştırma başlattı.

Yollarda önlem alan polis, çiftin içinde bulunduğu aracı merkez Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı’nda fark etti. Sürücünün, “Dur” ihtarına uymayıp kaçması üzerine ekipler aracı takibe aldı.

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Araç, bir süre sonra terk edilmiş halde bulundu. Polis ekipleri, bölgedeki ağaçlık alanda ve yollarda şüpheli gördüğü araçları durdurarak çifti aradı.