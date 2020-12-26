Covid-19 teşhisi konan üç yaşındaki çocuk inme geçirdi

ABD’de doktorlar Covid-19 teşhisi konan üç yaşındaki bir çocuğun inme geçirdiğini bildirdi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Corona virüsünün nörolojik etkilerinin potansiyel bir örneği olarak değerlendirilen vaka Missouri eyaletinde görüldü.

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Colt Parris isimli çocuğa Missouri Üniversitesi Kadın ve Çocuk Hastanesi’nde Covid-19 teşhisi konduktan saatler sonra annesi sağ kolunu ve bacağını oynatamadığını fark etti.

Hastanenin çocuk nöroloğu Dr. Paul Carney muayene sonucu çocuğun beyninin sol tarafına kan akışını engelleyen bir pıhtı tespit etti.

Operasyon geçiren küçük çocuğun tamamen iyileşmesi bekleniyor.

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Dr. Carnet 20 yıllık meslek hayatında böyle bir vaka görmediğini belirterek “Bu durum 40 yaşın üstünde birinin başına gelseydi sonuçları yüksel ihtimalle çok daha farklı olurdu” dedi.

Doktolar Covid-19’la nörolojik problemler arasındaki bağın kapsamını araştırıyor.

Daha önce de bilim insanları Covid-19’un genç hastalarda inmeye neden olabileceği konusunda uyarmıştı.