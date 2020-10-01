Covid-19 temaslısı şoför, karantinada kalması gerekirken sefere çıkmış

Covid-19 hastasıyla temaslı olması nedeniyle karantinada kalması gereken özel halk otobüsü şoförü, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde polis denetimine takıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre trafik polisleri, Taksim Tarlabaşı Bulvarı’nda toplu taşıma araçları ile taksilere yönelik denetim yaptı.

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Kurtuluş-Yenikapı hattında sefer yapan 34 ZC 0558 plakalı özel halk otobüsünü durduran ekipler, şoförün temaslı kişi olduğunu ve evde karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

Bunun üzerine otobüsteki yolcuları indiren ve başka otobüse bindirerek gönderen ekipler, şoför hakkında karantina kurallarına uymadığı için 3 bin 150 lira ceza yazdı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, şoförü ambulansla hastaneye götürdü. Özel halk otobüsü dezenfekte edildikten sonra başka bir şoföre teslim edildi.