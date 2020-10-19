Covid-19 temaslısı iki kişi, Yedigöller’de tatilde yakalandı

Karantinada olması gereken iki kişi, Bolu’daki Yedigöller Milli Parkı’nda yakalandı. Para cezası kesilmesinin ardından yurda götürüldüler.

Fotoğraf: AA

Yedigöller Milli Parkı’nın giriş kapısı ve içerisinde jandarma ekipleri tarafından Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapılıyor.

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AA’nın haberine göre ekipler tarafından çadır kamp alanı bölgesinde çadır kamp yapan, Ankara’dan gelen iki kişinin Covid-19 temaslısı olduğu tespit edildi.

Karantinada bulunması gereken iki kişinin olduğu bölge, jandarma ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle çevrilerek izole edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, ikiliyi gözetim altında tutulmak üzere ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesindeki Seyyide Nefise Yurdu’na götürdü.

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Karantina kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle TCK’nın ilgili maddesi uyarınca haklarında yasal işlem yapılan iki kişiye para cezası uygulandı.