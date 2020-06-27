Covid-19 temaslı öğrenciyi kimse aracına bindirmedi; ilçe eğitim müdürü köyünden alıp sınava gireceği okula götürdü

Muş’un Varto ilçesine 50 kilometre uzaklığındaki Haksever köyünde yaşayan, Covid-19 temaslı öğrenci Revin Turan’ı (18) kimse aracına almak istemeyince ilçe eğitim müdürü sınava götürdü.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Turan’ın babası Abdurahman Turan’a yedi gün önce ‘corona’ teşhisi kondu. Bir hafta Muş Devlet Hastanesi’nde yattıktan sonra tedavisinin geri kalanını evinde tamamlaması için köyüne gönderildi.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek Revin Turan bu nedenle köyüne 110 kilometre mesafedeki sınav yerine gitme konusunda sorun yaşadı. Köydekiler, “Bize de hastalık bulaşır” diyerek onu aracına almayı reddetti.

Durumdan haberdar olan Varto İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, Turan’ı sınava yetiştirmek için harekete geçti. Koruyucu kıyafet giyen Süne, saat 04:00’te yola çıkarak Turan’nın köyüne gitti ve öğrenciyi evinden aldı. Sınava gireceği Muş Alparslan Üniversitesi’ne götürdü.

Muhtar haber vermiş

Köy muhtarından Covid-19 temaslı bir öğrencinin olduğunu, kimse aracına almak istemediği için öğrencinin mağdur olacağı bilgisini aldıklarını belirten Süne şunları söyledi:

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“Akşamdan hazırlıklarımızı yapıp sabah yola yola çıktık. Çocuğumuzun babası Covid-19 hastası. Kendisi de temaslı olduğu için Köylü çocuğumuzu üniversite sınavına getirmek için araçlarına bindirmekten çekinmişler. Aile karantina altında olduğu için kendi araçları ile de gelememişler. Sabah saat 04:00’te yola çıktık ve saat 9:00 gibi çocuğumuzu sınava getirip yetiştirdik. Onun heyecanını onun mutluluğunu yaşadık. Çocuğumuzun mahsun kalmamasına vesile olduğumuz için çok mutluyuz. “

Diş hekimi olmak istiyor

Revin Turan ise şu ifadeleri kullandı: “Varto milli eğitim müdürü beni köyümden alıp sınav yerine götürdü. Dört yıllık emeğimin göz ardı edilmediği için hepsine teşekkür ederim. Hedefim diş hekimliği olduğu için hedefime ulaşmak istiyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum.”