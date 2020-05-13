Covid-19 tedavisinde umut veren ilaç remdesivirin üretimi için beş firmaya izin

Covid-19’da iyileşme süresini hızlandıran, ABD ve Japonya’da hastaların tedavisinde kullanımına onay verilen ‘remdesivir’ ilacının üreticisi Gilead Sciences, beş ilaç firmasına üretim için izin verdiğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Hindistan ve Pakistan’da bulunan ilaç üreticileriyle yapılan anlaşmaya göre ilacın 127 düşük ve düşük-orta gelirli ülkeye dağıtımı sağlanacak. Bu ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor.

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Üretimi yapacak firmalar ilacın fiyatını kendileri belirleyebilecek ve şimdilik Gilead Sciences’a lisans ücreti ödemeyecek. Ancak başka bir ilacın Covid-19 tedavisinde onay alması durumunda ya da Dünya Sağlık Örgütü’nün uluslararası acil durumu kaldırması halinde bu şartlar değişebilecek.



ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, ilacı alan Covid-19 hastalarının ‘plasebo’ alan hastalara kıyasla yüzde 31 oranında daha hızlı iyileştiğini bildirmişti.

Yüzde 31 çok yüksek bir oran gibi görünmese de bir ilacın bu virüsü durdurabildiğini göstermesi açısından sonuçların önemli olduğunu kaydeden Fauci, ilacı alan gruptaki hastaların daha iyiye gitme eğilimi gösterdiğini belirtmişti.

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Araştırma sonucunda ilacın ölüm oranını da kısmen düşürdüğü görülmüştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçen hafta düzenlenen bir basın toplantısında söz konusu ilaçtan 400 hasta için temin edildiğini, önümüzdeki günlerde kullanmayı planladıklarını söylemişti.

Çin’deki araştırma

Gilead Sciences adlı firmanın antiviral ilacı remdesivir, Çin’de yapılan klinik çalışmasında ağır Covid-19 hastalarını iyileştirmede başarılı olamamış; ancak çalışmanın erken sona erdirilmesi nedeniyle bulguların bir sonuca varmadığını açıklamıştı.