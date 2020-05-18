Diken

Yaramazlara biraz batar!

Covid-19 tedavisinde umut veren ilaç remdesivir AB’de ön onay alabilir

Avrupa Birliği’nin (AB) ilaç ajansı başkanı Guido Rasi, ABD’li Gilead Sciences adlı firmanın antiviral ilacı ‘remdesivir’in Covid-19 tedavisinde kullanılması için ön onayın önümüzdeki günlerde verilebileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) zaten ‘remdesivir‘ ilacının gereken durumlarda ruhsatı çıkmamasına rağmen hastaya verilmesini tavsiye etmişti.

Reklam

Rasi, “İlerleyen günlerde ilaç şartlı olarak piyasaya sürülebilir” dedi.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, ilacı alan Covid-19 hastalarının ‘plasebo’ alan hastalara kıyasla yüzde 31 oranında daha hızlı iyileştiğini bildirmişti.

ABD ve Japonya’da hastaların tedavisinde kullanımına onay verilen ‘remdesivir’in üreticisi Gilead Sciences, beş ilaç firmasına üretim için izin verdiğini duyurmuştu.

Reklam

Covid-19 tedavisinde umut veren ilaç remdesivirin üretimi için beş firmaya izin

ABD’den sonra Japonya da Covid-19 tedavisinde remdesivir kullanımını onayladı

Dr. Fauci’den ‘iyi haber’: Remdesivir Covid-19 tedavisinde işe yarıyor

Çin’deki deneyde remdesivir ağır hastaları iyileştiremedi; üretici sonuca itiraz etti

‘Corona’ tedavisi yolunda: Dört grup ilaç ve üç aşı çalışması öne çıkıyor

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...