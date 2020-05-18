Covid-19 tedavisinde umut veren ilaç remdesivir AB’de ön onay alabilir

Avrupa Birliği’nin (AB) ilaç ajansı başkanı Guido Rasi, ABD’li Gilead Sciences adlı firmanın antiviral ilacı ‘remdesivir’in Covid-19 tedavisinde kullanılması için ön onayın önümüzdeki günlerde verilebileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) zaten ‘remdesivir‘ ilacının gereken durumlarda ruhsatı çıkmamasına rağmen hastaya verilmesini tavsiye etmişti.

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Rasi, “İlerleyen günlerde ilaç şartlı olarak piyasaya sürülebilir” dedi.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, ilacı alan Covid-19 hastalarının ‘plasebo’ alan hastalara kıyasla yüzde 31 oranında daha hızlı iyileştiğini bildirmişti.

ABD ve Japonya’da hastaların tedavisinde kullanımına onay verilen ‘remdesivir’in üreticisi Gilead Sciences, beş ilaç firmasına üretim için izin verdiğini duyurmuştu.