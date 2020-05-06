Covid-19 tedavisinde kullanılan da dahil 32 ilaç geri ödeme listesinde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19, kanser ve Parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.
Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki düzenlemeye ilişkin bilgileri paylaşan bakan Selçuk, şunları söyledi: “Covid-19, Kanser ve Parkinson gibi bir çok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Sosyal Güvenlik Kurumu’muzda bu eklemeyle birlikte bedeli karşılanan yurt içi ilaç sayısı 8 bin 594’e ulaştı.”
Selçuk, vatandaşların ilaçları SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini vurguladı.
Yapılan düzenlemeyle, geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında dört kanser, yedi parkinson ilacı ve bir de Covid-19 hastalığının tedavi protokolünde kullanıldığı belirtilen ‘oseltamivir’ etken maddeli sistemik antiviral ilaç bulunuyor.