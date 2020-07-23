Covid-19 tedavisinde iki kez kalbi durdu: Herkes benim kadar şanslı olmayabilir

Amasya’nın Suluova ilçesinin nüfus müdürü, 59 yaşındaki Mustafa Yangın mart sonunda Covid-19’a yakalandı. Tedavi sürecinde iki kez kalbi duran Yangın, sağlığına kavuşmaktan duyuduğu mutluluğu, “Herkes benim kadar şanlı olmayabilir” diyerek ifade etti.

Fotoğraf: AA

Nefes darlığı ve eklem ağrısı şikayetiyle Suluova Devlet Hastanesi’ne başvuran Yangın, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine tedaviye alınan Yangın tedavi sürecini AA muhabirine anlattı.

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İki kez duran kalbi doktorların yoğun çabasıyla yeniden çalıştırılarak hayata döndürülen Yangın, 16 günü entübe olmak üzere 30 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Son testi negatif çıktınca taburcu edilen Yangın görevinin başına döndü.

Doktorlarının çok ağır bir tedavi süreci geçirdiğini söylediğini anlatan Yangın şöyle devam etti: “Doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın çabası, Allah’ın takdiriyle tekrar yaşama dönmüşüm. Çok şükür, ülkemizin sağlık sistemi çok iyi seviyedeymiş. Bütün sağlık çalışanlarımız özveriyle tedavi sürecimizi takip etti.”

‘Hafife almayın’

Covid-19’la mücadelede toplumun uzmanların uyarılarını ciddiye almasının ve bunlara uymasının önemli olduğunu vurgulayan Yangın şu ifadeleri kullandı: “Ben bu hastalığı yendim ancak iki sefer kalbim durmuş. Herkes benim kadar şanslı olmayabilir. Bu hastalığın hafife alınmaması lazım, benim başıma geldiği için ciddiyetini çok iyi biliyorum. Vatandaşlarımızın bu durumu ciddiye alması, sosyal mesafeye ve temizliğe önem vermesi lazım. ‘Bana bir şey olmaz’ demek çok yanlış bir düşünce. Bu hastalık beni nasıl gelip buldu, bilmiyorum. Çevremde hiç kimsede çıkmadı. O yüzden nereden geleceği belli olmaz, rahat olmamak lazım. Ben bu hastalığı çok ağır geçirdim, sizler dikkatli olun ve hastalığa yakalanmayın.”