Covid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek’in sağlık durumu stabil

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde Covid-19 tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.
Başhekimliğin yazılı açıklamasında, Böcek’in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Mekanik desteklerin aşamalı olarak azaltılmaya çalışıldığı aktarılan açıklamada, “Son 24 saat içerisinde bulguları stabil olup, olumlu gelişmeler olmakla birlikte durumu kritikliğini korumaktadır” dendi.
41 gündür yoğun bakımda
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos’ta yaptığı paylaşımla Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.
Hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül’de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül’de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmişti.
Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek’e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.