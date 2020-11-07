Covid-19 tedavisi gören iki kişi hastaneden kaçtı

Tokat’ta Covid-19 tedavisi gören ve hastaneden kaçan iki kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Fotoğraf: DHA

Tokat Devlet Hastanesi’nde tedavisi gören S.A. ile A.B., cenazelerinin olduğunu söyleyerek hastane yetkililerinden izin talebinde bulundu.

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İkili, yetkililerin talebe olumsuz yanıt vermesi üzerine hastaneden izinsiz ayrıldı.

İki hastanın hastanede bulunmadığını belirleyen sağlık görevlileri, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, S.A. ile A.B’nin bulunması için çalışma başlattı.

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Karantinada olması gerekirken alışverişte yakalandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde de testi pozitif çıktığı için karantinada olması gereken kişi alışveriş yaparken yakalandı.

Denetim sırasında, Aydoğdu Mahallesi’nde alışveriş yaparken karantinada olması gerektiği tespit edilen R.Ö. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

