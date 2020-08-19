Covid-19 tedavisi göre belediye başkanı hayatını kaybetti

Konya’da tedavi gören Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, yakalandığı ‘corona’ nedeniyle hayatını kaybetti.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Covid-19 tedavisi gören, bir süredir tedbiren uyutulan 46 yaşındaki Oflaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Vefat haberini alan sevenleri, sosyal medya paylaşımlarıyla Oflaz’ın ailesine baş sağlığı diledi.

Oflaz, hastalığa yakalanmasının ardından 3 Ağustos’ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli hemşehrilerim, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan Covid-19 testim pozitif çıktı. Allah’a şükür sağlık durumum iyi ve tedavim devam ediyor. Dualarınızı bekliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Evli ve dört çocuk babası Oflaz, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Çumra ilçesinde AKP’den belediye başkanı seçilmişti.