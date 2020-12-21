Covid-19 şüphesiyle hastaneye yatan oğlunu boğduğu gerekçesiyle yargılanan futbolcu: Kendimi affedemediğim için yaptım

Bursa’da Covid-19 şüphesiyle hastaneye yatırılan beş yaşındaki oğlunu boğduğu gerekçesiyle yargılanan futbolcu, bugünkü duruşmada, “Kendimi affedemediğim için yaptım. Olayın buralara geleceğini düşünemedim” dedi.

Fotoğraf: DHA

Geçen sezon Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele eden Bursa Yıldırımspor’da forma giyen Cevher Toktaş (33), oğlu Kasım Toktaş’ı 23 Nisan’da yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye götürmüş, çocuk hastanede Covid-19 şüphesiyle karantinaya alınmıştı.

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Bir süre sonra odadan çıkan Toktaş, çocuğunun fenalaştığını belirterek doktorlardan yardım istemişti. Doktorların kalp masajı yaparak müdahale etmesinin ardından yoğun bakım servisine alınan Kasım Toktaş iki saat sonra yaşamını yitirmişti.

4 Mayıs’ta polis merkezine giden Cevher Toktaş, oğlunu öldürdüğünü söyleyerek teslim olmuştu. Tutuklanan Toktaş hakkında ‘altsoydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan dava açılmıştı.

AA’nın haberine göre Bursa 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Toktaş Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

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Savunmasını yapan Toktaş, oğlunu öldürmediğini öne sürerek, ilk ifadesini değiştirdiğini anımsattı.

İlk ifadesini, kendisini cezalandırmak için verdiğini öne süren Toktaş şunları söyledi: “22 gün boyunca hastaydı, öksürdü doktora götürmedim. Hastalanmasının sebebi de bendim, sürekli pencereleri açıyordum. Özel hastaneye götürebilirdim, cimrilik yaptım, götürmedim. Kendimi affedemediğim için yaptım. Olayın buralara geleceğini düşünemedim.”

Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan sanığın eşi Semanur Toktaş da çocuğunun, eşi tarafından 23 Nisan’da hastaneye götürüldüğünü söyledi.

Gün boyu telefonla haberleştiklerini, en son oğlunun ölüm haberini aldığını belirten Toktaş şöyle konuştu: “Kendisini suçluyordu. Hepimiz öksürüyorduk. ‘Covid testi yaptıralım’ dediğimizde, ‘Çocuk 20 gün öksürdü götürmedim, 20 gün doktora gitmeyeceğim’ dedi. Cevher fıtrat olarak hassastır. Buna binaen ifade verdiğini düşünüyorum. Olaydan 11 gün sonra dışarı çıktı. ‘Sana mesaj atacağım’ dedi. Arabayı da almayınca halinden şüphelendim. Yarım saat sonra da karakoldan çağırdılar. Karakolda durumu öğrendim.”

Annesi, Adli Tıp raporu gelince şikayetçi olmuş

Eşine epilepsi teşhisi konulduğunu ve bazı şeyleri unuttuğunu ifade eden Semanur Toktaş, çocuğunu öldürdüğünü düşünmediğini, ancak Adli Tıp raporu geldikten sonra ve unutkanlıklarını düşününce şüphelendiğini anlatarak ondan şikayetçi olduğunu belirtti.

Olay günü hastanede görev yapan atlı sağlık çalışanını da tanık olarak dinleyen mahkeme heyeti, olay tarihinde görev yapan iki hekimin daha tanık olarak dinlenilmesine ve sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.