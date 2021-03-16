Covid-19 sonrası ameliyat araştırması: En az yedi hafta ertelenmeli, ölüm oranı artıyor

Britanya’daki Anestezistler Birliği (AAGBI) mümkün olan durumlarda Covid-19 geçiren hastalarda, ameliyatların enfeksiyondan en az yedi hafta sonrasına ertelenmesini önerdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AAGBI’daki araştırmacılar, halen semptom gösteren hastalarda daha fazla ertelemenin faydalı olacağını bildirdi.

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Araştırma için 116 ülkeden 3 bin 127’si Covid-19 geçirmiş 140 bin 231 ameliyat olan hastan incelendi.

Buna göre Covid-19 geçirmemiş hastalarda, ameliyat sonrasındaki 30 günde ölüm oranı yüzde 1.4 oldu. Ameliyattan iki hafta önce Covid-19 teşhisi konanlarda ise bu oran yüzde 9.1 olarak bildirildi.

Üç-dört hafta öncesinde teşhis konanlar için oran yüzde 6.9 olurken , süre beş-altı haftaya çıktığında oranın yüzde 5.5’e düştüğü görüldü.

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Teşhisle ameliyat arasında en az yedi haftanın olduğu hastalarda ise ölüm oranın yüzde 2’ye kadar düştüğü bildirildi.

Semptomları devam eden hastalarda yedi haftalık bir ertelemeye rağmen ölüm oranı yüzde 6 oldu.