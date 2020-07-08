Covid-19 salgınından esinlenerek kumaş ürettiler: Kiminde kilit kiminde uçak

Afrika ülkesi Gana’daki bir tekstil fabrikası Covid-19 salgınından esinlenerek kumaş üretti. Ghana Textiles Printing adlı firma için tasarlanan kumaşların üzerinde salgın sürecindeki sokağa çıkma kısıtlamalarının simgesi olarak kilit ve anahtarlar, hava ulaşımının durduğunu simgeleyen uçaklar ve esin kaynağı corona virüsü olan başka motifler var.

Fotoğraflar: Ghana Ghana Textiles Printing

Firmanın yöneticilerinden Stephen Badu, “Olumsuz bir şeyden olumlu bir sonuç çıkarmak istedik.Biz kumaşlarımızda hayata dair hikayeler anlatıyoruz bu süreçte de Covid-19’u yansıtan tasarımlar ortaya çıktı” dedi.

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Baskı kumaşların ilk örneklerinde salgınla mücadelede alınan önlemleri simgeleyen motifler kullanıldığını anlatan Badu, daha sonrakilerde ise hastalıktan korunmak için kullanılan maske ve siperlik gibi şeylerin kullanılacağını söyledi. Badu, bir kumaşta ise halkı hastalıkla ve alınan önlemlerle bilgilendiren isim olan Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo’nun gözlüklerini simgeleyen motif olduğunun altını çizdi.

Uçak desenli kumaş favorilerden biri.

Nisan ayında iki bölgesinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan ülkede 21 bin 968 vaka kayda geçti, 129 kişi hayatını kaybetti.