Covid-19 salgınında ‘deniz keyfi’nin bedeli 3 bin 150 lira

Bartın ve Antalya’da yasağa rağmen denize giren üç kişiye corona virüsünün yayılmasını engellemek amaçlı alınan tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle para cezası verildi.

Fotoğraf: DHA

Bartın’ın Amasra ilçesinde, denize girip sahilde güneşlenen iki kişiye corona virüsü tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150’şer lira idari para cezası kesildi. Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 21 Mart tarihinde aldığı kararla mesire alanları, park bahçeler ile özel işletmelere ait piknik, mesire ve mangal alanları ile sahiller geçici süreyle kapatılmıştı.

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Antalya’da ise Konyaaltı Sahili’nde denize giren Mehmet Yeşifçi’ye, aynı miktarda idari para cezası uygulandı. Antalya Hıfzıssıhha ile Pandemi Kurulu da 27 Mart’ta park, bahçe, sahil ve mesire alanlarında spor ve yürüyüş vb. faaliyetleri yasaklamıştı.