Covid-19 salgını, Kosova’da hükümeti düşürdü

Covid-19 salgını Kosova’da, hükümetin düşmesine neden oldu. Başbakan Albin Kurti’nin hastalıkla mücadele konusundaki tavrını eleştiren bir koalisyon ortağının talebiyle güvensizlik oylaması yapıldı. 120 sandalyeli parlamentodaki 80’i aşkın milletvekili güvensizlik oyu verdi.

Fotoğraf: Reuters

Oylama talebi küçük koalisyon ortağı, merkez sağ parti Demokratik Ligi’nden geldi. İki taraf arasında haftalardır süren gerginlik Kurti’nin, olağanüstü hal ilan edilmesini isteyen Devlet Başkanı Haşim Taçi’yi bu konuda destekleyen İçişleri ve Kamu Yönetimi Bakanı Agim Veliu’yu, 18 Mart’ta ‘panik yaydığı’ gerekçesiyle görevden almasıyla tırmandı.

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İki ay önce yemin ederek göreve başlayan ve olağanüstü hal ilan edilmesine gerek olmadığını savunan Kurti’nin başbakanlığındaki hükümet 12 saat süren ateşli tartışmalar ve oylama sonrasında düştü. Ancak salgın nedeniyle seçim düzenlenmesi mümkün görünmediği için siyasi krizin nasıl atlatılacağı netleşmedi.

Siyasi analistler, Kurti’nin yeni bir hükümet kurma arayışına girmeyeceğini savunurken yerel medya halkın siyasilerin böyle bir durumda birbirine düşmesine öfkelendiğini yazdı.

14 Mart’tan beri sokağa çıkma yasağı uygulanan Kosova’da halk, siyasetçilerin kavgasını tencere tava çalarak protesto ediyor.

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Dün akşamki oylama sırasında ise evden çıkmayı başaran biri, parlamentonun önüne giderek, “Kosova’daki en büyük salgın siyasettir. Utanın” yazılı pankartla siyasetçileri protesto etti.

Bugüne kadar 70 vakanın kaydedildiği, bir kişinin öldüğü ülkede doktorlar, yeterli fon ayrılmadığı için kötü duruda olan sağlık sisteminin, krizin aşılmasının zor olduğunu savunuyor.