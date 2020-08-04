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Yaramazlara biraz batar!

Covid-19 önlemlerine karşı düzenlenen gösteriye katılan Alman basketbolcunun sözleşmesi sonlandırıldı

Almanya 1. Basketbol Ligi takımlarından Telekom Baskets Bonn, hafta sonu başkent Berlin’de Covid-19 tedbirlerine karşı düzenlenen gösteriye katılan Alman milli basketbolcu Joshiko Saibou’nun sözleşmesini sonlandırdı.

Fotoğraf: championsleague.basketball

AA’nın haberine göre kulübün üst yöneticisi Wolfgang Wiedlich, 30 yaşındaki Saibou’nun ‘iş sözleşmesini ihlal ettiği’ gerekçesiyle bu adımın atıldığını söyledi.

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Almanya 1. Basketbol Ligi’ndeki kulüplerin gelecek sezon için seyircilere yönelik hijyen konseptleri ve oyuncular için iş güvenliği yönetmeliği geliştirmek amacıyla titizlikle çalıştığını aktaran Wiedlich, Saibou’nun koruyucu tedbirleri ihlal ettiğini vurguladı.

Wiedlich, ayrıca, Saibou’nun kulübün salgınla ilgili tutumuna aykırı davrandığının ve enfeksiyon riski taşıdığının da altını çizdi.

Berlin’de, 17 binden fazla kişinin katıldığı eylemde, göstericiler maske takmamış ve mesafe kuralına uymamıştı.

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