Covid-19 nedeniyle ‘uçmaktan korkup’ üç ay havalimanında kaldı; tutuklandı

Covid-19 salgını nedeniyle eve dönmekten korkan bir kişinin, üç aydır ABD’nin Chicago kentindeki uluslararası havalimanında kaldığı tespit edildi.

Fotoğraf: Reuters

Cumartesi günü, bir havayolu çalışanı, 36 yaşındaki Aditya Singh’ten kimlik göstermesini istedi. Gösterdiği personel kartı havalimanında görevli, kartını geçen yıl ekim ayında kaybettiğini bildiren bir kişiye ait olduğu anlaşılan Singh tutuklandı.

Reklam

Polis, Singh’in 19 Ekim 2020’de, yaşadığı Los Angeles kentinden Chicago’ya gittiğini, birkaç gün sonra eve dönmeyi planlarken korkup vazgeçtiğini açıkladı.

Singh’in, yerde bulduğu personel kartını kullanarak Ekim 2020’den 16 Ocak 2021’e kadar Chicago’daki O’Hare Uluslararası Havalimanı’nın en güvenilir alanlarında ‘izinsiz’ şekilde bulunarak haftalarca kaldığı belirtildi.

Singh’in tutuksuz yargılanması için 1000 dolar (7 bin 500 lira) kefalet ücreti belirlenirken havalimanına girişi yasaklandı.

Reklam

Bu kadar süre fark edilmeden nasıl havalimanında kalabildiği, güvenlik konusunda zaafiyet endişesi yaratırken inceleme başlatıldı.