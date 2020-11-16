Covid-19 nedeniyle ölenlerin cansız bedenlerini mahkumlar taşıyor: Saat başına iki dolar alıyorlar

ABD’nin Texas eyaletinde, Covid-19 kaynaklı ölümlerin artması nedeniyle cenaze işlemlerini tamamlama konusunda güçlük çeken yetkililer, çareyi hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerini mahkumlara taşıtmakta buldu.
El Paso bölgesindeki hapishanelerinde cezalarını çeken mahkumlar, cumartesi günü, Texas Tribune gazetesinin muhabiri tarafından cenazeleri, adli tıp kurumundan salgında kurulan mobil morglara taşırken görüntülendi.
Bunun üzerine kurumun önündeki morglara cenaze taşırken koruyucu kıyafet giyen mahkumlarla ilgili açıklama yapan El Paso Polisi, gönüllülük esasına dayalı olarak çalıştıklarını ve saat başına 2 dolar (15.5 lira) aldıklarını açıkladı.
Açıklamada, “Mahkumlar geçen hafta pazartesi günü çalışmaya başladı. Günde dört ila sekiz mahkum destek veriyor” dendi.
El Paso bölgesinde cumartesi itibarıyla 73 bini aşkın vaka kaydedildi, 762 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 14 Ekim’deki vaka sayısı 30 bin 491 ölenlerin sayısı ise 626’ydı.