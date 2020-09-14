Covid-19 nedeniyle ölen tıp öğrencisi Merve’nin adı üniversitesindeki parkta yaşatılacak

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Merve Mercan’ın adı, üniversitesinin yerleşkesinde inşa edilecek parkta yaşatılacak.

Fotoğraf: DHA

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 45 gün yoğun bakımda tedavi gören 23 yaşındaki Mercan, 10 Eylül’de hayatını kaybetmişti.

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AA’nın haberine göre üniversitenin yazılı açıklamasında, Alaeddin Keykubat yerleşkesinde, rektörlük binası ile Kampüs Camii arasında bir bölgede inşa edilecek parka ‘Merve Mercan’ adının verileceği belirtildi.

Fotoğraf: AA

Parkın 45 bin 212 metrekare alana kurulacağı, içinde dinlenme alanları, yürüyüş yolları ile su yolunun yer alacağı ifade edilen açıklamada, Mercan’ın tıp fakültesinin onur öğrencisi olmasıyla ve çevresine örnek kişiliğiyle bilindiğine işaret edildi.