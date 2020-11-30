Covid-19 nedeniyle ölen anne ve üç çocuğunun yakınları: Bu hastalık hiçbir şeye benzemiyor

Mersin’in Tarsus ilçesinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Fadime Karabulut (67) ile çocukları Şehriban (45), Murat (37) ve Selda Karabulut’un (40) yakınları, “Bu hastalık hiçbir şeye benzemiyor” diyerek toplumu uyardı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

İş insanı Murat Karabulut, rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan ve Covid-19 testi pozitif çıkan Karabulut’un annesi Fadime Karabulut ile kız kardeşi Selda Karabulut’a da test yapıldı.

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Testleri pozitif çıkan anne-kız durumları ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Tarsus Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Murat Karabulut, 14 Kasım’da hayatını kaybetti. Mersin Şehir Hastanesi’nde tedavi gören anne Fadime Karabulut oğlundan iki gün sonra öldü. Sivaslılar Derneği’nde yönetici olan Selda Karabulut ise 24 Kasım’da aynı hastanede hayatını kaybetti. Anne, oğlu ve kızı, aynı mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

Murat Karabulut’un Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören ablası Şehriban Karabulut dün hayatını kaybetti. Şehriban Karabulut’un ölümüyle, aynı aileden virüs nedeniyle ölenlerin sayısı dörde çıktı.

‘Kronik hastalığı yoktu’

Şehriban, Murat ve Selda Karabulut’un amcası Abbas Karabulut (64), herkesten virüse karşı dikkatli olmalarını istedi ve şunları söyledi: “Murat’ın kronik hiçbir hastalığı yoktu. Grip şüphesiyle yattı daha sonra bununla karşılaştık. En son duyduğumuza göre annesinde zatürree belirtisi vardı. Küçük kız kardeşi bugüne kadar hiç doktora bile gitmedi. Sevda ile annesi bizimle yaşıyordu diğerleri de ayrıydı. Ayrı ayrı evlerde yaşıyorlardı. Birlikte, ailece görüşüyorduk. Tüm insanlar dikkatli olsun, maske kullansın. Bu hastalık hiçbir şeye benzemiyor.”

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‘Bir aile yok oldu’

Üç kardeşin kuzeni Fırat Karabulut ise, bir ailenin yok olduğunu ve çok üzgün olduklarını belirterek şöyle devam etti: “Murat abi çok şen şakraktı işinde gücünde insandı. İşi gereği insanlarla haşır neşir olmak zorunda kalıyordu. Nasıl kapmış bilmiyoruz. Nasıl oldu biz de anlamadık. Birbirlerine bulaştırmışlar. Bir aile yok oldu üzgünüz. Kendilerine çok iyi bakan insanlardı. Ama annelerinde zatürree olduğunu öğrendik. Sağlığına çok dikkat eden insanlardı. Üzgünüz Allah kimsenin başına vermesin.“

Murat Karabulut’un eşi yedi aylık hamile Buket Karabulut, bebeğini kaybetmişti.