Covid-19 nedeniyle kaybettikleri yakınları için internet üzerinden mevlit okuttular

Osmaniye’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 78 yaşında Ahmet Yılmaz’ın ailesi, internet üzerinden mevlit okuttu. Yakınları görüntülü bağlantıyla dinledi.
AA’nın haberine göre tedavi gördüğü Osmaniye Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybeden Yılmaz’ın cenazesi, belediye görevlilerince asri mezarlığa defnedildi. Yılmaz’ın yakınları, internet üzerinden görüntülü mevlit okuttu.
Okunan dua ve mevlidi Yılmaz’ın, Türkiye’nin farklı illerindeki ve Almanya’daki yakınları dinledi.
Ahmet Yılmaz’ın kardeşi Osman Yılmaz, salgın kapalı ortamda biraraya gelmemek ve virüsün bulaşmasına sebebiyet vermemek için bu yola başvurduklarını söyledi.
Cenaze evinde bir araya gelemedikleri yakınları ve aile dostlarıyla çevrim içi mevlit programında buluştuklarını, acılarını paylaştıklarını anlatan Yılmaz, salgında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.