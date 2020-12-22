Covid-19 nedeniyle kaybettikleri yakınları için internet üzerinden mevlit okuttular

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘corona’ mutasyonuna karşı önlem kapsamında, 14 Aralık’tan itibaren Britanya’dan gelen tüm yolcuların tespit edildiğini, 4 bin 603 yolcunun ikametlerinde veya kaldıkları otellerde izolasyona alındığını duyurdu.