Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden öğretmen, son günlerini oksijen maskesiyle online ders vererek geçirdi

ABD’de bir öğretmen Covid-19 nedeniyle durumu ağırlaşıp hastaneye kaldırılana kadar yüzünde oksijen maskesiyle öğrencilerine uzaktan eğitim vermeye devam etti.

Fotoğraf: Belone ailesi

New Mexico eyaletinde yaşayan Philamena Belone corona virüsü nedeniyle geçirdiği zatürre tedavisi için hastanede kaldığı günlerde bile evine geri dönüp öğrencilerine ders vermek istedi.

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44 yaşındaki öğretmenin son günlerini kardeşi Phillip Belone anlattı.

Davranış bozukluğu olan öğrencilerle çalışan öğretmenin uzaktan eğitim sürecinde gündüz dersleri sonrası akşamları da internet erişimi olmayan öğrencileriyle telefonda ders işlediğini anlatan Belone “En zorlu öğrenciler ona verilirdi, hiçbirinden vazgeçmezdi” dedi.

Hastanede olması gerektiği halde evde oksijen desteğiyle derslere devam eden öğretmen, durumu iyice ağırlaşınca 28 Kasım’da yeniden hastaneye kaldırıldı.

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Bir hafta sonra da solunum cihazına bağlanan öğretmeni doktorların hayatta tutma çabaları yeterli olmadı.

Bilinen herhangi bir hastalığı olmayan üç çocuk ve bir torun sahibi Belone 11 Aralık’ta hayatını kaybetti.