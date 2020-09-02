Covid-19 manzaraları: Rize’de 148 kişi izolasyonu deldi, Konya’da altın günü sonrası 68 daire karantinaya alındı

Covid-19 salgınının etkileri hızla sürerken, farklı kentlerden vatandaşların tedbirsiz davrandığına dair haberler gelmeye devam ediyor.

Konya’da karantinaya alınan site. (Fotoğraf: DHA)

Konya’nın Selçuklu ilçesindeki bir sitede kadınlar kendi aralarında altın günü yaptı. Ancak kadınlardan birinde corona virüsü tespit edildi.

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Bunun üzerine dört bloktaki 68 daireden oluşan site karantinaya alındı. Ekipler, filyasyon çalışmasına başladı. Sitede giriş-çıkışlara izin verilmiyor.

Karantinadan kaçtılar

Rize valiliği, şimdiye dek hakkında izolasyon kararı bulunan 148 kişinin karantinayı delerek evlerinden ayrıldığını belirtti. Bu kişilere hem para cezası verildi, hem de başsavcılığa suç duyurusunda bulunuldu.