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Yaramazlara biraz batar!

Covid-19 komasındaki doktorun ikizleri doğdu: ‘Başıma gelen bir mucizeydi’

Britanya’da, Covid-19 nedeniyle komada olan romatoloji danışmanının ikiz bebekleri 26 haftalık hamileyken sezaryenle alındı.

Perpetual Uke nisanda Covd-19’a yakalandığında Birmingham’daki Queen Elizabeth Hastanesi’nde tedaviye alındı. Durumu kötüleşince solunum cihazına bağlanıp yapay komaya alındı.

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Doktolar annenin kurtulamama ihtimalini düşünerek bebekleri sezaryen yöntemiyle almaya karar verdi. Doğum tarihi temmuz ortası olan annenin bebekleri yalnızca 26 haftalıkken doğdu.

Bebeklerden biri 765, diğeri 850 gramdı.

Uke komadan çıkıp karnının şiş olmadığını görünce bebeklerini kaybettiğini sandı.

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“Başıma gelen bir mucizeydi” diyen Uke tek hatırladığının ambulansın gelip onu hastaneye götürmesi olduğunu söylüyor.

Komadan uyanmanın hastalığın en kötü aşaması olduğunu anlatan Uke, “Kabuslar görüyordum. Delüzyonel bozukluklar yaşadım. Bebeklerim, bütün ailem öldü sandım” diyor.

Komadan çıktıktan iki hafta sonra bebeklerini görebilen Uke’nin ve ikizlerini durumu iyi.

“Eve geldiğimde iyileştiğimi hissettim” diyen Uke eşi, ikizleri ve 11 ile 12 yaşındaki çocuklarıyla birlikte çok mutlu olduğunu söyledi.

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