Dünya çapında Covid-19 kaynaklı can kaybı 2 milyonu geçti

Covid-19’a yakalandıktan sonra hayatını kaybedenlerin sayısı iki milyonu aştı.

Fotoğraf: Reuters

Bu, hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık olarak Brüksel, Mekke, Minsk veya Viyana’nın nüfusuna eşit olduğu anlamına geliyor.

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John Hopkins Üniversitesi verileri, ABD’nin virüsten en kötü etkilenen ülke olmaya devam ettiğini gösteriyor. ABD başkanı seçilen Joe Biden’ın göreve gelen genelkurmay başkanı Ron Klain, ülkenin önümüzdeki ay 500 bin Covid-19 can kaybı sayısına erişilmesini beklediğini söyledi.

ABD’yi, Brezilya, Hindistan, Meksika ve Britanya takip ediyor.

Britanya’daki Exeter Üniversitesi’nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Dr. Bharat Pankhania, şunları söyledi: “Asla, tahmin edilmeyecek olan şey, ölümlerin çoğunun dünyanın en zengin ülkelerinde olmasıydı. Bu ülkelerinin süreci bu kadar kötü yönetmesi sadece şok edici.”

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Dünyanın, 1 milyon kilometre taşına gelmesi sekiz ay sürdü fakat bundan sonraki bir milyon dört aydan kısa bir sürede geldi.

Aşı eşitsizliği

Aşıların eşit olmayan dağılımının, salgını bitirmeye yönelik küresel çabaları engelleyeceğine dair korkular gün geçtikçe büyüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Britanya, İsrail, Kanada ve Almanya gibi zengin ülkelerde, milyonlarca insana en az bir doz aşı ile belirli ölçüde koruma sağlandı.

Ancak başka yerlerde, aşılama çalışmaları zorlukla devam ediyor. Guardian’ın aktardığına göre, pek çok uzman, toplamda dünyadaki ölümlerin yaklaşık dörtte birini oluşturan İran, Hindistan, Meksika ve Brezilya gibi yerlerde ‘bir yıl kaybı daha olacağını’ tahmin ediyor.

Dünyadaki Covid-19 aşı dozlarının çoğu, zengin ülkeler tarafından alındı bile. AP’nin bildirdiğine göre, dünyanın gelişmekte olan bölgelerine aşı sağlamak için Birleşmiş Milletler destekli bir proje olan COVAX, aşı, para ve lojistik yardımdan mahrum kaldı.

Sonuç olarak, Dünya Sağlık Örgütü’nün baş bilim insanı, dünyanın en az yüzde 70’inin aşılanmasını gerektiren sürü bağışıklığının bu yıl gerçekleşme olasılığının çok düşük olduğunu söyledi.