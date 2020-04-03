‘Covid-19 hastasıyım’ deyip polis memurunun suratına öksüren adama altı ay hapis cezası

Britanya’nın başkenti Londra’da, bir polis memuruna, “Ben Covid-19 hastasıyım suratına öksüreceğim ve sana da bulaşacak” diyerek öksüren bir adam altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: wikipedia (temsili)

Salı günü devriye gezen polis memuru, ‘bir adamın sokaktaki araçların kapısını zorladığına dair’ ihbar üzerine bu şahsın yanına gitti. Adam Lewis (55) adlı şahıs, üzerini aramak isteyen polise direndi. Önce elindeki şarap şişesini polise fırlattı, sonra tehdit edip öksürdü ve ısırmaya çalıştı.

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Gözaltına alınan Lewis, dün, Westminster Sulh Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Mahkemenin hakimi, Lewis’i, polis memuruna hakaret ve fiziki saldırıdan hapis cezasına çarptırdı.

Londra’nın polis teşkilatı Metropolitan Police’nin açıklamasında, “Teşkilatımızın üyeleri bu zor günlerde halkın güvenliğini sağlamak için ellerinden geleni yapıyorlar bu tarz davranışlarla karşı karşıya kalmaları çok üzücü. Herkes bu tür davranışların cezasız kalmayacağını bilmeli” dendi.

Lewis’in iddia ettiği gibi virüsü taşıyıp taşımadığına dair bilgi paylaşılmadı.