Covid-19 hastası, yurttan kaçmaya çalışırken yakalandı

Kastamonu’da, karantina için yollandığı yurttan kaçmaya çalışan kişiyi jandarma personeli yakaladı.

Fotoğraf: AA

Covid-19 testi pozitif olan ve karantinada olması gereken E.K., bir süre önce, Kastamonu Adliyesi’ne girmek isterken HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulaması sırasında yakalandı.

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Kastamonu Şeyh Şaban-i Veli Yurdu’nda karantinaya alınan E.K., bu kez yurttan kaçmak istedi.

Durumu fark eden jandarma personeli, E.K.’yı bir süre kovalayarak yakaladı.

E.K’ya, karantina tedbirlerini ihlal etmekten 3 bin 150 TL para cezası uygulandı, hakkında adli işlem başlatıldı.

E.K.’yı yakalayan jandarma personeli de şahısla temas ettiği için karantinaya alındı.