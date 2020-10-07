Covid-19 hastası ve 10 temaslı, adliye girişinde engellendi

Her gün binlerce kişinin gittiği Kayseri adliyesine girmeye çalışan bir Covid-19 hastası ve 10 temaslı engellendi.

Fotoğraf: DHA

Hasta ya da temaslı olanların evlerinde karantinada kalması gerekiyor. Ancak test negatif sonuç verirse evden çıkmalarına izin veriliyor. Karantinayı delmek suç.

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Kayseri adliyesinde de tüm adliyelerde olduğu gibi gerekli önlemler alındı. Görevli polisler, vatandaşlardan HES kodunu sorguluyor.

Son üç haftada kod sorgulaması sonucu, bir hasta ile 10 temaslı olmak üzere 11 kişi adliyeye girmek isterken tespit edildi.

Testi pozitif hasta ambulansla yurda götürülürken, diğerleri polis merkezlerine teslim edildi.