Covid-19 hastası, tartıştığı komşusunun dokuz yaşındaki çocuğunun yüzüne tükürdü

Diyarbakır’da, pozitif tanı alıp karantinada olması gereken A.Ç., tartıştığı komşusu M.U.’nun dokuz yaşındaki çocuğu E.U.’nun yüzüne tükürdü.
Dün akşam merkez Bağlar ilçesindeki Kaynartepe Mahallesi’nde yaşanan olayda, iddiaya göre aynı apartmanda oturan A.Ç., ile M.U. arasında henüz bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı.
Tartışma sırasında A.Ç., M.U.’nun kız çocuğu E.U.’nun yüzüne tükürdü. Komşuların tartışmasını gören apartman sakinleri polis ekiplerine ihbarda bulundu. Apartmana gelen Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri A.Ç. ile M.U.’nun kimlik sorgusu yaparak ifadelerini aldı.
Kimlik sorgusunda A.Ç.’nin Covid-19 olduğu ve karantinada olması gerektiğini tespit edildi.
Bunun üzerine polisler, filyasyon ekiplerine bilgi verdi. Koruyucu kıyafetle olayın yaşandığı apartmana gelen filyasyon ekipleri A.Ç.’yi karantinaya almak için yurda götürdü, kız çocuğu E.U.’yu ise dezenfekte etti.
A.Ç. hakkında adli işlem başlatılırken, karantinayı ihlal etmekten 3 bin 150 lira idari para cezası da uygulandı.