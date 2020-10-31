Covid-19 hastası, sokakta maskesiz dolaşırken yakalandı

Kahramanmaraş’ta Covid-19 testi pozitif çıktığı için karantinada olması gereken kişi, polis denetiminde yakalanarak yurda yerleştirildi.
AA’nın haberine göre polis, Dulkadiroğlu ilçesi Demokrasi Meydanı’nda maskesiz gezen 40 yaşındaki İ.M.’yi durdurdu.
GBT sorgusunda adamın testinin pozitif çıktığı ve karantinada olması gerektiği belirlendi. Kişinin maske takması sağlandı.
Polisin ‘karantina kurallarını ihlal’den 3 bin 150 lira ceza kestiği İ.M., sağlık ekipleri tarafından KYK öğrenci yurduna götürülerek karantinaya alındı.
Ambulansa bindirilen İ.M. kendini görüntüleyen gazetecilere el salladı.