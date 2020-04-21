Covid-19 hastası, ölmeden birkaç saat önce evlendi: Nikahı hastanede görevli papaz kıydı

Britanya’nın Bradford kentinde tedavi gören bir Covid-19 hastası, ölmeden saatlar önce, 15 yılllık nişanlısıyla, hastanede görevli papazın kıydığı nikahla evlendi.

Fotoğraf: BBC

Bradford Royal Infirmary adlı hastanede çalışan hemşire Sophie Bryant-Miles bir akşam işe gittiğinde, ona görevi devreden arkadaşları, serviste yatan, çok sayıda başka sağlık sorunu bulunan bir genç adamın kurtulma şansının çok düşük olduğunu söyledi.

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Bryant-Miles, hastanın nişanlısının koruyucu ekipmanla kapıda beklediğini gördü. Hastanın nişanlısı ona, “15 yıldır nişanlıyız ancak hayat akıp gitti bir türlü para denkleştirip zaman bulup evlenemedik” dedi.

Bunu duyunca çok üzülen hemşire, hastanede görev yapan papaz Joe Fielder’ı arayarak yardım istedi; ikiliyi bir an önce evlendirip evlendiremeyeceğini sordu. Olumlu yanıt aldı.

Bryant-Miles, Fielder, başka bir hemşire ve nişanlısı hastanın yanına girdi. Hepsi önlük, gözlük, maske takmıştı. Ve, nikah töreni başladı. Fielder, çiftin nikahını kıydı. Hemşireler fotoğraf çekti. Bir metal parçasını bükerek alyans yaptılar; hatta, çifte pasta bile ikram ettiler.

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“Nişanlısı sevdiği adamın son saatlerini yaşadığının farkındaydı. Evlenmek, onların birlikte yaptığı son şey oldu. Bir yandan istekleri oldu ama diğer açıdan bakıldığında da çok acı bir şey. Hepimiz ağlıyorduk” diyen Bryant-Miles o anları asla unutmayacağını söyledi.

Nikahı kıyan Fielder yaşadıklarını şöyle anlattı: “Bana hastanın o geceyi çıkaramayacağı söylendi. Kilisede yaptığımıza benzer şekilde nikah kıydım. Hasta güçlükle konuşabildi. İkisi de mutlu oldular evlendikleri için. Ben de buna aracı olduğum için çok mutlu oldum.”

Hasta sevdiği kadınla dünya evine girdikten birkaç saat sonra hayatını kaybetti. Geriye hastane odasında olsa birbirlerine bağlılıklarını teyit ettikleri nikahta çekilen hatıra fotoğrafı kaldı!