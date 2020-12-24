Covid-19 hastası, oda arkadaşını oksijen tüpüyle öldürdü

ABD’nin California eyaletindeki bir hastanede tedavi gören Covid-19 hastası, oda arkadaşını oksijen tüpüyle vurarak öldürdü.

Fotoğraf: Los Angeles Times (temsili)

Polis, Lancaster kentinde tedavi gören 37 yaşındaki Jesse Martinez’in, 17 Aralık’ta, 82 yaşındaki oda arkadaşına ‘dua etmeye başladığında sinirlenerek’ saldırdığını, yaşlı adamın aldığı darbeler nedeniyle bir gün sonra hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Dünkü açıklamaya göre tutuklanan Martinez, nefret suçu ve cinayetten yargılanacak.

İki kişilik odada kalan iki hastanın da ‘corona’ tedavisi gördüğü belirtilirken, öldürülen kişinin adı açıklanmadı, Latin Amerika kökenli olduğu bilgisi paylaşıldı.

1 milyon dolar (7.65 milyon lira) kefalet ücreti belirlenen Martinez 28 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak.

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Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre California, çarşamba akşamı itibarıyla 2 milyon vakayı aşan ilk eyalet oldu.