Covid-19 hastası karantinayı delip yolcu otobüsüne bindi

İzmir’den Erzurum’a gitmek isteyen Covid-19 hastası, Manisa’da yakalanarak hastaneye götürüldü.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, Covid-19 testi pozitif çıkan kişi, Erzurum’a gitmek üzere İzmir’den otobüse bindi. İhbar üzerine otobüs, Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Manisa’nın Kula ilçesindeki bir dinlenme tesisi önünde durduruldu.

Reklam

Yolcu, sağlık ekiplerine teslim edilerek Kula Devlet Hastanesi’nde karantinaya alındı. Hastayla temas ettiği tespit edilen otobüs muavininin de yolculuk sonunda 14 günlük karantinaya gireceği öğrenildi.

Seyahat esnasında hastanın ön, arka ve yan koltuğunun boş olduğu ve başka kimseyle temas etmediği belirtildi.