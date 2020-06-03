Covid-19 hastası izolasyon kuralına uymadı, arkadaşlarıyla doğum günü kutladı

Hakkari’de bir Covid-19 hastası, doğum günü partisine katıldı. Partiyle ilgili beş kişi daha sonra para cezası kesilerek karantinaya alındı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AA’nın haberine göre, il sağlık müdürlüğü, corona virüsü testi pozitif çıkan kişinin izolasyon kurallarına uymadığını polise bildirdi. Polis, Covid-19 hastasının kent merkezindeki işyerine giderek arkadaşlarıyla doğum günü kutladığını öğrendi.

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İşyerine baskın yapan polis, doğum günü partisi düzenleyen dört kişiye 392’şer lira, işyeri sahibine de 3 bin 150 lira idari para cezası uyguladı. Sağlık görevlileri tarafından nakilleri sağlanan kişiler karantinaya altına alındı.