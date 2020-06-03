Covid-19 hastası izolasyon kuralına uymadı, arkadaşlarıyla doğum günü kutladı

Hakkari’de bir Covid-19 hastası, doğum günü partisine katıldı. Partiyle ilgili beş kişi daha sonra para cezası kesilerek karantinaya alındı.
AA’nın haberine göre, il sağlık müdürlüğü, corona virüsü testi pozitif çıkan kişinin izolasyon kurallarına uymadığını polise bildirdi. Polis, Covid-19 hastasının kent merkezindeki işyerine giderek arkadaşlarıyla doğum günü kutladığını öğrendi.
İşyerine baskın yapan polis, doğum günü partisi düzenleyen dört kişiye 392’şer lira, işyeri sahibine de 3 bin 150 lira idari para cezası uyguladı. Sağlık görevlileri tarafından nakilleri sağlanan kişiler karantinaya altına alındı.