Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede yangın: 10 kişi hayatını kaybetti

Romanya’da, Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü bir hastanede yangın çıktı. 10 hasta hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Fotoğraf: Reuters

Pietra Neamt kentindeki devlet hastanesinin yoğun bakım servisinde dün akşam çıkan yangında hastaları kurtarmaya çalışan bir doktorun ağır yaralı olduğu, hayati tehlikesi bulunduğu açıklandı. Vücudunun büyük kısmında yanık olan doktor, askeri helikopterle başkent Bükreş’te bir hastaneye kaldırıldı.

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Romanya Sağlık Bakanı Nelu Tataru, ilk belirlemelere göre yangının kısa devreden kaynaklandığını düşündüklerini, hastanedeki Covid-19 hastalarının Iasi kentine nakledildiğini söyledi.

Ağır yaralı doktorun dışında yaralanan başka sağlık çalışanlarının da olduğunu belirten Tataru, hayatını kaybeden hastaların solunum cihazına bağlı olduğunu ifade etti.

Bugün itibarıyla 353 bin 185 vaka kaydedilen Romanya’da 8 bin 813 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.