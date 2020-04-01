Covid-19 hastalarına özel klasik müzik konseri: Bach’ın, ‘Ave Maria’sıyla moral desteği

Güney Kore’de, Covid-19’la mücadele eden hastaların, tıbbi desteğin yanı sıra moral desteğine de ihtiyacı olduğu gerçeğinden yola çıkan bir hastane, mini bir konsere ev sahipliği yaptı.

Kemancı Won Hyung-joon, salgın sırasında korku ve endişe içinde olan toplumun biraz olsun rahatlamasını sağlamak amacıyla evde ‘çalıp’ sosyal medya hesapları üzerinden yayınlıyordu. Miyongji Hastanesi’nin çatısı altındaki ‘sanatla terapi’ biriminin ekibi, Covid-19 hastaları için çalıp çalamayacağını sordu. Ve olumlu yanıt aldı.

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Maskesini takıp beyaz kıyafetlerini giyen Won Hyung-joon’a, sanatla terapi ekibinden Lee So-young, dijital piyanoda eşlik etti. İkili, aynı aileden bir anne, bir anneanne ve üç aylık bebeğin tedavi gördüğü odanın kapısında konser verdi; Alman besteci Jochan Sebastian Bach’ın ‘Ave Maria’sını çaldı. Lee So-young, “Bu küresel sorunu birlikte aşacağımıza dair mesaj vermek için Ave Maria çaldık” dedi.

Won Hyung-joon ise salgın süresinde en çok zorlananların sağlık çalışanları ve hastalar olduğunun altını çizerek, onlara keman çalabildiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Odadan konser alanına ‘bağlanan’ Covid-19 hastası ise “Çok güzeldi, bize bu ortamda klasik müzik dinlemek çok iyi geldi, biraz olsun rahatladım” diyerek memnuniyetini ifade etti. Hastane çalışanları da zorlu ve yorucu mesaileri sırasında müzik dinlemekten son derece memnundu!