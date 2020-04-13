Covid-19 hastalarına moral desteği: Tulumuna gülümserken çekilmiş fotoğrafını iliştiren terapist ‘trend’ yarattı

Covid-19 salgını sürecinde canla başla görev yapan sağlık çalışanları arasında hastalarının fiziki sağlığının yanısıra psikolojisini düşünenler de var. Hastalığın 22 binin üzerinde can aldığı ABD’nin San Diego kentindeki Scripps Mercy Hastanesi’nin solunum terapistlerinden Robertino Rodriguez onlardan biri. Rodriguez, moral olsun diye koruyucu ekipmanın yakasına ‘gülümseyen fotoğraf’ iliştirerek çalışmaya başladı. Bu fikri, başka sağlık çalışanları tarafından da benimsendi.

Fotoğraflar: CNN International

“Corona virüsü taşıyıp tedavi görüyor olmak yeteri kadar zor ve demoralize eden bir durum. Acil servisteki hastalarım için gerçekten çok üzülüyorum. Yanlarına bir tek biz girebiliyoruz ama ağzımız burnumuz, maske, gözlükle kapalı. Göz teması bile kurulamıyor. Bu da durumu daha da zorlaştırıyor” diyen Rodriguez, ne yapabileceğini düşündü.

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En zor ortamda bile gülümseyen bir yüzün iyi gelebileceğini, moral kaynağı olableceğini, hatta güven vereceğini umut ederek gülümsediği bir fotoğrafı büyüttü ve tulumunun üzerine iğneledi. Bu fikrini Instagram hesabında paylaşan Rodriguez’e diğer sağlık çalışanlarından destek geldi. Kısa sürede 30 bin kez beğeni alan mesaj sonrasında onun gibi yakalarına fotoğraf iliştirerek hastalarının yanına giden doktor, hemşireler oldu.

“Gördüm ki gülen bir yüz, korkan, canı yanan bir insanda bile fark yaratıyor” diyen Rodriguez’in izinden giden ekiplerden biri Los Angeles kentindeki bir hastanede çalışan hemşire Derek DeVault ve arkadaşları.

“Süper bir fikir; onların sağlığı için ilaç vermeden ateş ölçmeye birçok şeyi yapıyoruz ama moral desteği de çok önemli. Sonuçta hastanede yapayalnızlar. Küçücük de olsa bir destek” diyen DeVault ve arkadaşları da birer kare fotoğrafı büyüterek göğüslerine iliştirdi.