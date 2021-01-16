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Covid-19 güncesi: Vaka sayısı ve aşı kampanyasında son durum

Dünyada Covid-19 vaka sayısı 100 milyona, uygulanan aşı sayısı da 40 milyona yaklaştı.

Fotoğraf: AA

Resmi verilere göre dünyadaki vaka sayısı bugün itibariyle 94 milyon 611 binden fazla. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyonu geçti. İyileşenlerin sayısı da yaklaşık 67 milyon.

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Vaka sayısı bazında 24 milyon 133 binle ABD ilk sırada. ABD’yi 10 milyon 500 binle Hindistan, 8 milyon 400 binle Brezilya takip etti.

Ölüm sayısında da 402 bin can kaybıyla ABD lider konumda. İkinci sırada 208 binle Brezilya, üçüncü sırada 152 bin ölümle Hindistan bulunuyor.

Aşılama ne durumda?

Dünyada uygulanan aşı sayısı 38 milyona ulaştı. ABD, ölüm ve vaka sayısında olduğu gibi aşılanan kişi sayısıyla 12 milyonla ilk sırada.

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Bugün itibariyle, Türkiye aşının ilk dozu uygulanan kişi sayısı bakımından ülke bazında 10’uncu sırada yer alıyor. Sağlık çalışanları 14 Ocak’ta aşılanmaya başlanmıştı.

Ülkelerde uygulanan aşı sayısı (solda) ve nüfusa oranları (sağda) şöyle:

ABD12.962.5503.95
Çin9.000.0000.64
Avrupa Birliği4.839.92001.09
Britanya3.678.1805.51
İsrail2.193.71824.24
B.A.E.1.665.98715.50
Rusya1.500.00001.02
İtalya1.002.0441.66
Almanya961.6821.16
İspanya768.9501.65
Türkiye676.5410.74

Orantısal olarak bakıldığında ise İsrail 2.1 milyon aşıyla nüfusun yüzde 25’ini aşılayarak ilk sırada yer alıyor.

İsrail2.193.71824.24
B.A.E.1.665.98715.50
Bahreyn122.8198.28
Britanya3.678.1805.51
ABD12.962.5503.95
Danimarka147.1152.53
Malta9.4961.92
Slovenya35.1591.70
İtalya1.002.0441.66

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