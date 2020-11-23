Covid-19 güncesi | Çin’de havalimanı karantinası, Britanya’da üç aşamalı plan…

Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 59 milyon 253 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 398 bini aştı. İyileşenlerin sayısı ise 40 milyon 990 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD’de 12 milyon 611 bini, Hindistan’da 9 milyon 170 bini, Brezilya’da 6 milyon 73 bini ve Fransa’da 2 milyon 140 bini geçti.

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Fotoğraf: Reuters

AA’nın derlemesine göre, Britanya Başbakanı Boris Johnson, salgınla mücadele kapsamında hayata geçirilen karantinanın 2 Aralık’ta sona ereceğini ve ardından da bahara kadar üç aşamalı planın uygulanacağını söyledi.

İlk aşamada insanlardan mümkünse evden çalışmalarının isteneceğini, ikinci aşamada alkollü içeceklerin sadece yemeklerin yanında satılabileceğini belirten Johnson, bu aşamalarda restoran ve barların artık saat 22.00’de değil 23.00’te kapanacağını ve sınırlı sayıda seyircinin statlara alınabileceğini açıkladı.

Üçüncü aşamada ise eğlence mekanları ile otellerin kapatılacağını ve restoranların sadece paket servisi yapabileceğini söyleyen Johnson, bu planın bahar aylarına kadar geçerli olacağını bildirdi.

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Gazze uyarısı

ABD’nin New York kentinde Covid-19 salgını önlemlerine ve karantinaya karşı çıkan bir grup gösterici maske yaktı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle Gazze’de sağlık sisteminin çökebileceği uyarısında bulundu.

Bulgaristan Sağlık Bakanı Kostadin Angelov, ülkede 27 Kasım Cuma itibarıyla salgınla ilgili tedbirlerin kararlı bir şekilde sıkılaştırılacağını duyurdu.

Japonya destekleri askıya aldı

Fas hükümeti, akşam sokağa çıkma yasağını ülkenin dört bölgesi ile iki kentinde dört hafta süreyle uzatılması yönünde karar aldı.

Japonya’da ölümlerin günlük 2 bini geçmesi ve ülke genelinde günlük vakaların 2 binin üzerinde seyretmesi sonrası, iç turizmin canlandırılmasına yönelik verilen ‘Seyahate Çık’ ve ‘Yemeğe Çık’ destekleri askıya alınacak.

Şili’den turistlere şart

Sınırlarını yabancılara 18 Mart’ta kapatan Şili, 23 Kasım’dan itibaren ülkeye turistlerin girişine izin vermeye başlıyor. Ülkeye girecek kişilerin seyahat etmeden en geç üç gün önce yapılıp negatif sonuçlanmış Covid-19 testi sunmaları gerekiyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Covid-19 testinin negatif çıktığını açıkladı. Pakistan Başbakanı İmran Han, vakaların artması durumunda ülke genelinde ‘tam kapanmaya’ gidilebileceğini açıkladı.

18 bin kişilik karantina

Çin’in Şanghay kentinde Pundong Uluslararası Havaalanı’nda iki çalışanda Covid-19’a rastlanmasının ardından terminaldeki yaklaşık 18 bin yolcu toplu test için karantinaya alındı.

Filistin hükümeti, Covid-19 salgınının tırmanışa geçmesi nedeniyle ülkede iki günlük tam, 14 gün de kısmi karantina uygulamasına geçileceğini açıkladı.