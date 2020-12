Covid-19 dünya raporu: Mutasyonlar, aşılar ve kısıtlamalar

Covid-19 ikinci dalgası dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Birçok ülke kısıtlamaları arttırırken aşı onay ve dağıtım çalışmaları hızla devam ediyor.

Fotoğraf: Reuters

Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 78 milyon 702 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 730 bini, iyileşenlerin sayısı 55 milyon 355 bini aştı.

Reklam

Vaka sayısı ABD’de 18 milyon 725 bini, Hindistan’da 10 milyon 111 bini, Brezilya’da 7 milyon 343 bini ve Rusya’da 2 milyon 933 bini geçti.

Mutasyonlar

Britanya’da ortaya çıkan yeni ‘corona’ mutasyonu birçok ülkenin uçuşları durdurmasına yol açarken, ülkenin sağlık bakanının bugün duyurduğuna göre Güney Afrika Cumhuriyeti kökenli bir başka mutasyon daha ortaya çıktı.

Yakın zamanda tanımlanan iki tür, bazı benzerlikler paylaşıyor ancak uzmanlar ayrı ayrı geliştiklerini söylüyorlar.

Reklam

Britanya Halk Sağlığı kurumundan Prof. Susan Hopkins, “Her ikisi de normalden daha bulaşıcı görünüyorlar” dedi ve Güney Afrika’dan gelen varyantı ‘hala öğrenmeye çalıştıklarını’ belirtti. Karantina ve seyahat kurallarının yeni türün yayılmasını durduracağından ‘oldukça emin’ olduğunu da ekledi.

İkinci bir mutasyonun ortaya çıktığı Güney Afrika’daki bilim insanları, mutasyonun ‘hızla yayıldığını’ ve ülkenin bazı bölgelerinde virüsün baskın formu haline geldiğini söyledi.

Bunun yanında, İsrail sağlık bakanlığı, ‘Britanya’da ortaya çıkan yeni, son derece bulaşıcı varyantı taşıyan dört vaka tespit ettiklerini’ kaydetti.

Daha önce Dünya Sağlık Örgütü ve Pfizer’le birlikte ‘corona’ aşısı geliştiren BioNTech firmasının kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin de dahil olmak üzere birçok sağlık otoritesi ve uzmanı ‘aşıların mutasyonlar üzerinde de etkili olacağını’ söylemişti.

Aşılar

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, ABD’li ilaç şirketi Moderna’nın Covid-19 aşısına onay verdi. Kanada, iki hafta önce de Pfizer/BioNTech aşısına onay vermişti.

Başbakan Justin Trudeau, Kanada’nın aralık ayı sonundan önce 168 bin doz Moderna aşısı alacağını ve teslimatların onaydan sonraki 48 saat içinde başlaması gerektiğini söyledi.

Kanada’nın Moderna ile, 2021 senesinde 40 milyon aşı dozu için bir anlaşması da var.

Arjantin Ulusal İlaç, Gıda ve Sağlık Teknoloji İdaresi (ANMAT), Rusya’nın Covid-19’a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının kullanılmasına onay verdi. Perşembe günü 300 bin doz ulaşması planlanan Sputnik V, Pfizer/BioNTech aşısından sonra, ülkede onaylanan ikinci Covid-19 aşısı oldu.

Devlet Başkanı Alberto Fernandez, 10 Aralık’ta, Sputnik V aşısından 10 milyon doz satın almak için Rusya ile anlaşma imzalandığını duyurmuştu.

İsviçre, Pfier/BioNTech aşısını uygulamaya başladı. Bir bakım evinde ikamet eden, 90 yaşındaki vatandaş ülkede aşılanan ilk kişi oldu.

ABD hükümeti, Amerikan ilaç şirketi Pfizer/BioNTech aşısından ilave 100 milyon doz satın almak üzere anlaştı. Bunun yanında ülkede, aşı yaptıranların sayısı 1 milyonu aştı.

Brezilya’da çıkan Folha de S.Paulo gazetesinin haberine göre, Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech’in Covid-19 aşısının geç dönem denemelerde yüzde 50 etkili olduğu bildirildi. Çinli şirketin, testleri yürüten Brezilyalı kurumdan tam sonuçları yayınlamadan önce 15 güne kadar beklemesini istediğini de belirtildi.

Reuters’ın aktardığına göre, Brezilya’daki testleri yürüten Butantan Enstitüsü ve enstitüyü denetleyen Sao Paulo hükümeti, daha fazla ayrıntının geleceğini fakat şimdilik yorum yapmayacaklarını söyledi.

Kısıtlamalar ve vakalar

Fransa, son 24 saatte 14 bin 929 yeni ‘corona’ vakası ve 276 can kaybı kaydetti. Şu anda, Fransa’da pandemi başladığından bu yana toplamda yaklaşık 2.5 milyon doğrulanmış vaka ve 61 bin 978 can kaybı var.

İtalya son 24 saatte virüse bağlı 553 can kaybı bildirdi ve toplam can kaybı 70 bini geçmiş oldu. Böylelikle İtalya, Avrupa’daki en yüksek sayı olmakla beraber, 70 bin can kaybını aşan dünyadaki beşinci ülke oldu. Ayrıca bugüne kadar yaklaşık 1.991 milyon vaka kaydetti.

Britanya’da son 24 saatte 39 bin 237 yeni vaka kaydedildi ve bu, şu ana kadarki en yüksek günlük artış oldu. 744 can kaybıyla da, 29 Nisan’dan bu yana en yüksek sayıyı gördü. Ülkede her 10 kişiden neredeyse dokuzu, değişiklikler yürürlüğe girdiğinde, dördüncü veya üçüncü kademe kısıtlamalara tabi olacak.

Peru, Latin Amerika’da vaka sayısı bir milyonu geçen beşinci ülke oldu. Yetkililer, ülkede Covid-19 vaka sayısının salı gecesi itibarıyla 1 milyon 153’e ulaştığını açıkladı.

Tunus, akşam saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 15 Ocak’a kadar uzatıldığını ve yılbaşı eğlenceleri dahil tüm kutlamaların yasaklandığını duyurdu.

Avustralya yönetimi, Sidney’de virüsün yayılmasını engellemek amacıyla kısıtlamaları artırdığını duyurdu. Bu kapsamda Noel tatili boyunca evlerde en fazla 10 kişi bir araya gelebilecek.

Reuters, Kanada’nın Britanya’dan gelen ticari ve yolcu uçuşları üzerindeki yasağı 6 Ocak’a kadar uzatacağını bildirdi.

Çekya, pazar gününden itibaren gerekli olmayan dükkanları ve hizmetleri kapatacak ve daha katı bir sokağa çıkma yasağı uygulayacak.

Bulgaristan, Britanya’dan gelen uçuşları bugün saat 10’dan itibaren yeniden başlatacağını duyurdu.

Hindistan’daki Karnataka eyaleti, yeni virüs varyantından duyulan korkular nedeniyle bugünden itibaren gece sokağa çıkma kısıtlaması uygulayacak.

Virüsün mutasyon geçirdiği Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yapılan testlerdeki pozitif oranı yüzde 26’ya yükseldi.

Ülkenin sağlık bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 411 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 25 bin 657’ye çıktı.

Günlük vaka sayısı 14 bin 46 artışla 954 bin 258’e ulaştı.