Covid-19 atlattı, hasta yakını tarafından darp edildi: Corona’yı yendik, şiddeti yenemedik

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde iki araştırma görevlisi, eşini muayene getiren kişi tarafından darp edildi. İki hafta önce Covid-19 geçiren araştırma görevlilerinden biri “Corona’yı yendik ancak şiddeti yenemedik” diyerek tepkisini dile getirdi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum ana bilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışan Ebubekir Yılmaz ile Simge Katrancı, hamile bir kadının kocası tarafından darp edilmesi üzerine Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.

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Yaşadığı olayı anlatan ve çok kısa süre önce corona virüsünü yendiğini belirten Yılmaz, “Biz sağlık çalışanları olarak Covid döneminde olabildiğince yoğun şartlar altında çalışmamıza rağmen bu şekilde hem şiddet hem hakarete maruz kalmak bizi çok derinden etkiledi” dedi.

Daha önce de şiddete maruz kaldığını ifade eden Yılmaz şunları söyledi: “Hastamızın eşi olaydan dolayı üzülebilir ama üzüntüsünü doktorları darp ederek çıkartmaması gerekiyor. Bunların yaptırım olması gerekiyor. Yedi ay önce benim elim kırıldı. Yine hasta ve hasta yakınları suçu sabit görüldü ama denetimli serbestlikle çıkarıldı. Yine hasta yakını şu anda serbest bırakıldı. Yine biz bu şekilde darplara maruz kalarak görevimizi zor şartlar altında yapmaya devam ediyoruz.”

İki hafta önce Covid-19 tedavisi gördüğünü anlatan Yılmaz “Bu şekilde hastalıkla çalışmaya devam ederken bu şiddet bu darp bizim mesleki şevkimizi kırmaktadır. ‘Corona’yı yendik ancak şiddeti yenemedik. Umarım halkımız bilinçlenir” dedi.