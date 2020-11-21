Covid-19 atlatan sağlıkçı genç çift: Merdiven çıkabildiğimiz için bile şanslı hissediyoruz

Sağlık çalışanı Rabia Meltem ve Mikail Çiftçi çifti, bir aylık Covid-19 tedavi ve karantina sürecinin ardından hastalığı yenerek görevlerine döndü.

Çift, yaşadıkları zorlu süreçte merdiven bile çıkamadıklarını belirterek “Şimdi merdivenleri çıkabildiğimiz için bile kendimizi şanslı hissediyoruz” dedi.

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Fotoğraf: DHA

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan çiftten corona virüsü yoğun bakım sorumlusu Mikail Çiftçi’nin (31), yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Aynı hastanenin göğüs hastalıkları bölümünde hemşirelik yapan aynı yaştaki eşi Rabia Meltem’in de birkaç gün sonra yaptırdığı test sonucu pozitif çıkınca, çift hastanede yapılan tedavinin ardından evlerinde karantinaya alındı.

Rabia Meltem Çiftçi hastalık sürecini şöyle anlattı: “Bende ilk önce gribal olarak, boğaz ağrısı ile başladı. Daha sonra koku ve tat alamama belirtileri başladı. Biz tedbirlerimizi üst sınırda aldık. Bulaştırma evresi insanı çok korkutuyor. Kimseye bulaştırmadan karantinaya alınıp ilaç tedavisiyle bu hastalığı atlattık. Tedavinin ardından bile halsizlik devam ediyor. Ciddi bir yorgunluk olduğu için hasta kontrollerini yapmakta zorlanıyordum. Çok zor günler geçirdik, öyle ki merdivenleri bile çıkamıyordum. Tedavimin ardından merdivenleri rahatça çıkınca çok mutlu oldum.”

İnsanların hastalık dönemindeki sıkıntıları yaşamadan önlem alması gerektiğini ifade eden Mikail Çiftçi ise şunları söyledi: “Corona virüsü servisinde insanların sağlıklarına kavuşması için çalışıyoruz. Ben de görev yaptığım sırada tıraş olurken kolonyanın kokusunu alamadığımı fark ettim. Daha sonra ağzıma bir şeker attım ve onun da tadını alamadım. Durumu eşimle paylaştım. İlk belirtileri tat ve kokuydu. Daha sonra baş ağrıları çekmeye başladım. İnsanların bu sıkıntıları yaşamadan önlemler alması gerekiyor. Bir oğlumuz var, o bu süreçte ailemin yanında kalmak durumundaydı. Testler pozitif çıktığında çocuğumuzdan ayrı kalmak en üzücü durumdu.”